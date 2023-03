LIVE PARIJS NICE. Gaudu en Démare stoven Pogacar een peertje aan de tussensprint

Onze spookrij­der over wondermid­de­len in het peloton: “Bij veel ploegen maakt ploegarts een ‘finale fleske’”

Hij waart door het peloton zonder op te vallen en brengt verslag uit zonder dat de rest het weet. Hij vertelt wat leeft in de koers zonder zijn identiteit prijs te geven. Onze spookrijder in het peloton: onzichtbaar, ongrijpbaar en af en toe tegen de stroom in. In zijn vooruitblik naar de Strade Bianche heeft hij het over het misbaar dat gemaakt werd bij de motards tijdens het openingsweekend en over wondermiddelen in de koers. “Ik zweer bij cafeïne.”