LIVE PARIJS-NICE. De renners zijn vertrokken voor een verraderlijke openingsrit - Arnaud De Lie: “Deze etappe ligt me”

Strade Bianche Pidcock maakt zijn entree bij de groten: “Ik ben nog geen Pogacar, maar ik wil mij in de toekomst met hem meten”

Een aanval van 53 kilometer netjes afgerond. Zelfs Tadej Pogacar wachtte vorig jaar langer om zijn winnende raid in Strade Bianche in te zetten. Tom Pidcock heeft in Toscane op zijn 23ste de poort naar de groten open gebonkt. Eindelijk is de Brit zijn mega-wedde van circa drie miljoen euro bij Ineos Grenadiers waard. “Dit maakte het waard om het WK veldrijden te skippen.”