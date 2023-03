LIVE PARIJS-NICE. Code oranje in Frankrijk: organisatie snoeit stevig in de rit door hevige windstoten

Onze analist vindt dat Van Aert het veldrijden moet skippen: “Drastisch inperken van crosswin­ter gaat ook bij Jum­bo-Vis­ma over de lippen”

Minder bezig met exploten, meer met bouwen aan een hoger vormpeil. Wout van Aert koerst in Tirreno-Adriatico met een hoger doel in het achterhoofd - al ging dat gisteren even mis. Van Aert heeft nog niet de gewenste topconditie te pakken nadat zijn hoogtestage in Tenerife even verstoord werd door ziekte. En daar is volgens Michel Wuyts een reden voor: de drukke veldritwinter. “De ideale, brede basis wordt door al dat crossgehijg danig verstoord. Ik weet zeker dat het drastisch inperken van zo’n crosswinter bij Jumbo-Visma over de lippen gaat.”