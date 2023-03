LIVE PARIJS-NICE. Code oranje: hevige rukwinden verwacht tijdens lastige overgangsetappe

Wielrennen Tadej Pogacar toont respect maar geen angst voor Jonas Vingegaard en Jum­bo-Vis­ma: “Barstjes in mijn pantser? Euh... Ik draag een koerstrui”

Ze kwamen, de prikjes uit Deense hoek tijdens de persconferentie van Tadej Pogacar (24) aan de vooravond van de start van de 81ste Parijs-Nice. Het nummer één van de wereld weerstond ze in het Best Western in Qaint-Quentin-en-Yvelines zoals hij koerst: met klasse. En met een paar kwinkslagen. “Wanneer ik Jonas Vingegaard voor het laatst sprak? In Lombardije, vorig jaar. Maar... (lacht) niks wat ik hier met jullie wil delen, hoor.”