LIVE PARIJS-NICE. Campenaerts in vroege vlucht, McNulty geeft op na val

Wielrennen INTERVIEW. Jum­bo-Vis­ma-manager Richard Plugge: “Het grote plan is dat Wout de beste renner ter wereld blijft”

10 maart Wout van Aert (26) was in 2020 de beste eendagsrenner ter wereld en dat wil zijn team Jumbo-Visma graag zo houden. Daarvoor zal hij moeten afrekenen met Mathieu van der Poel, zijn eeuwige rivaal. “Mathieu lijkt nu wat de bovenhand te hebben, maar Wout gaat nog beter worden”, zegt ploegmanager Richard Plugge, die met Groenewegen zijn topspurter binnenkort ziet terugkeren. “Tot een gesprek met Jakobsen is het nog niet gekomen.”