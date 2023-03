LIVE PARIJS-NICE. Arnaud De Lie past voor slotweekend - Vandaag wel ideaal koersweer

Pidcock zet riant salaris met Stra­de-winst kracht bij: “Tom heeft een stap gezet. Vroeg of laat wint hij ook echt die grote koers”

Baf. Met een knappe solo in een gesloten editie van Strade Bianche bonkte Tom Pidcock zaterdag de poort naar de groten open. Voor de Brit de zege van de doorbraak. De komende weken en jaren moet blijken of hij in één adem met Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe en generatiegenoten Evenepoel en Pogacar mag genoemd worden.