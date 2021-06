LIVE. Opnieuw op en af in Zwitserland, twee op twee voor Van der Poel?

Wielrennen Stybar houdt breukje in vinger en barstje in elleboog over aan val in Dwars door het Hageland

6 juni Zdenek Stybar (35) heeft gisteren bij zijn val in Dwars door het Hageland een breukje opgelopen in de ringvinger van zijn rechterhand. Er is ook een barstje in de rechterelleboog van de Tsjech. Dat meldt zijn team Deceuninck-Quick Step zondag.