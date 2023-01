LIVE. Op naar nieuwe massasprint in snikheet Argentinië?

Gouden Cross Van Aert, Van der Poel en Pidcock kruisen de degens in Benidorm - Merlier en Vermeersch de blikvan­gers in Zonnebeke

Zondag kijken de ‘Grote Drie’ elkaar opnieuw in de ogen. In het Spaanse Benidorm staan ook andere toppers zoals Vanthourenhout en Sweeck aan de start, maar dat is helaas slecht nieuws voor de organisatoren van de veldrit in Zonnebeke. De 34ste editie van de Kasteelcross wordt daags voordien afgewerkt en daarom sturen heel wat renners hun kat. Een ideaal moment dus om met jouw mindere goden punten te scoren in de Gouden Cross.

19 januari