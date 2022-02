LIVE OMLOOP. Onze chef wielrennen over hoe anarchie mogelijk plaats maakt voor ploegspel - Bekijk hoe Wout van Aert de benen test op de Muur

OmloopVorig jaar was anarchie het nieuwe ordewoord in het klassieke voorjaar. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe: ze demarreerden erop los. Daar komt nu mogelijk ploegenspel voor in de plaats, zo vertelt onze chef wielrennen Marc Ghyselinck. Want Jumbo-Visma versus de Quick.Step-ploeg, dat is een indrukwekkend blok tegen andere meesters van het ploegenspel.

Gaat Wout van Aert nu alles winnen? De vraag lag van de week in menige analistenmond bestorven, in de grote voorjaarsenquête van het veelgeprezen weekblad Humo. Iedereen werd aan de tand gevoeld, van wielerkenner tot coureur. En bij iedereen was de bezorgdheid dezelfde. Het zal toch niet waar zijn, zeker?

Iedereen? José De Cauwer — van alle kenners weet hij over wielrennen het meest — ontsnapte nog aan de grote rondvraag. Zodat we het hem zelf maar hebben gevraagd. Hoe moet Wout van Aert dit voorjaar worden geklopt? Zijn antwoord luidde: “Op zijn schouder, voorbij de meet. Proficiat, goed gedaan.” Als zelfs De Cauwer het zegt.

Anarchie. Zo was vorig jaar het nieuwe ordewoord in het klassieke voorjaar. Ze demarreerden erop los: Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe. Het viel niet te zeggen waar en het was niet te voorspellen wanneer. Er was geen huisje dat nog heilig was. Als de koers op honderd kilometer voor de streep in een beslissende plooi kon worden gelegd, vooruit dan maar! Van der Poel demarreerde zelfs terwijl hij zijn boterhammen opat. Of een gelleke, om ervan af te zijn.

Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe zijn er morgen niet bij in de Omloop. Alaphilippe, de tweevoudige wereldkampioen, krijgen we in het hele Vlaamse voorjaar niet te zien. Milaan-Sanremo, dat wel. Maar verder geen E3 of Ronde van Vlaanderen aan zijn lijf. De Fransman heeft andere doelen en andere prioriteiten. Hij probeert Luik-Bastenaken-Luik te winnen.

Dan doet Mathieu van der Poel misschien ook weer mee. De Nederlander heeft het aan de rug, dat is geweten. Hij wil zo snel mogelijk opnieuw koersen. Maar vooral moet hij niet te snel weer willen koersen. Niet voor hij helemaal pijnvrij is moet hij aan de serieuze trainingsarbeid willen beginnen. Ploeg en renner doen er het zwijgen toe, maar piekeren zich een punthoofd. Zeker is: Van der Poel zal de komende weken worden gemist.

En zo komt het dat alle ogen op Wout van Aert zijn gericht. Vandaag in de Omloop. Volgende week in Parijs-Nice. Over drie weken in Milaan-Sanremo. En alle Vlaamse koersen die daarna volgen.

Stravagewijs heeft Van Aert iedereen van zijn progressie op de hoogte gehouden tijdens zijn lange trainingsweken op de berg Teide op het Canarische eiland Tenerife. Hij zei vorige week dat zijn aanloop naar het klassieke voorjaar omzeggens perfect is geweest. Voor wie daar nog mocht aan twijfelen reed hij gisteren, tijdens een verkenningstoertje over het parcours van de Omloop, de Muur van Geraardsbergen naar boven in 3:01. Ook dat stond op Strava. Donderdag had Oliver Naesen het dagrecord op 3:15 gezet. Van Aert steekt in een bloedvorm. Wil dat zeggen dat hij alles gaat winnen? Gelukkig dat wielrennen ook altijd onvoorspelbaar blijft.

Anarchie. Het is wat wielrennen de voorbije jaren zo aantrekkelijk heeft gemaakt. Daar komt nu mogelijk ploegenspel voor in de plaats. Als dat maar niet saai wordt. Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert, stuurt haar kopman niet langer alleen voorop in de strijd. Van Aert weet zich nu in de rug gedekt door Benoot, Van der Sande, Laporte, Teunissen, Van Hooydonck. Dat is een indrukwekkend blok dat tegen die andere meesters van het ploegenspel wordt ingezet: de Quick.Step-ploeg van Patrick Lefevere, die het in de Omloop naar eigen zeggen zonder kopman gaat doen. Want Kasper Asgreen is niet goed. En wie dan wel?

Yves Lampaert. Hij is een van de weinige Belgen die nog niet gewonnen heeft dit voorjaar. Met zeven zijn ze al: Capiot, Evenepoel, Van Gils, De Lie, Wellens, Herregodts, Philipsen. Het heet dat Yves Lampaert rijdt als een speer. Hij mag van ons vandaag de Omloop winnen.

