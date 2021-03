LIVE NOKERE KOERSE. Kopgroep van acht renners met vier Belgen, afvallingsrace is ingezet

WielrennenTirreno-Adriatico ligt nog maar net achter ons, maar daar is de volgende wedstrijd al: Nokere Koerse. Op Nokereberg gaan we op zoek naar een opvolger voor Cees Bol, die in 2019 de laatste editie naar zijn hand zette. Sprint Mark Cavendish naar z'n eerste zege voor Deceuninck-Quick.Step sinds z'n terugkeer? Op deze pagina volgt u de koers LIVE.