LIVE NOKERE KOERSE. Campenaerts trekt ten aanval, maar werelduurrecordhouder raakt niet weg

Tirreno-Adriatico Slotrit voor Bauhaus, Pogacar eindwin­naar Tirreno-Adriatico: “De vorm is goed, maar ik ben nog niet op mijn allerbest”

Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) heeft de vlakke slotrit van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Duitser toonde zich de sterkste in een chaotische massasprint. Van Tim Merlier geen spoor. De eindzege van Tadej Pogacar kwam niet meer in het gedrang. “We zijn het seizoen goed begonnen. De Ronde van Vlaanderen? Ik ga deelnemen en dan zien we wel.”

13 maart