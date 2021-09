LIVE. Mohoric, Hirschi en Colbrelli slaan de handen in elkaar, wie wint Ardennenrit met aankomst in Houffalize?

WielrennenDe Benelux Tour nadert zijn onknoping. Het slotweekend wordt ingezet met een heuvelachtige rit van Ottignies naar Houffalize. In het verleden won Tim Wellens drie keer een soortgelijke rit met aankomst in de Belgische hoofdstad van het mountainbiken. Slaat hij vandaag opnieuw toe of zet iemand anders de wedstrijd naar zijn hand? Volg het live op deze pagina!