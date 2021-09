LIVE. Mogen we dromen van vierde medaille op EK wielrennen? Uijtdebroeks waagt z'n kans bij de junioren

WIELRENNEN Van Aert is leiders­trui kwijt in Tour of Britain na chaotische finale: “Kon gelukkig net op tijd remmen”

9 september Elke dag een andere outfit. Donderdagochtend in Alderley Park startte Wout van Aert (26) in de Tour of Britain in de blauwe leiderstrui. Drieënhalf uur later en 152 kilometer verder in Warrington trok hij weer zijn gewone zwart-gele plunje van de ploeg aan. Zo ging het zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag weer. Als hij zondag in Aberdeen eindwinnaar wordt, dan is deze Britse ronde alvast geslaagd.