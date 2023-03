LIVE MILAAN-SANREMO (vanaf 13u35 bij VTM). Pogacar kan alweer lachen na zijn vroege val, voorsprong vluchters blijft beperkt

Podcast WUYTS & VLAEMINCK. “Van Aert zal in Sanremo écht de hamer bovenhalen”

In de rittenkoersen van vorige week werd de Sloveense sloophamer duidelijk bovengehaald: Pogačar won in Parijs-Nice en in de Tirreno-Adriatico was Roglič de allerbeste. Topfavoriet voor Milaan-Sanremo blijft Pogačar. Maar Iljo Keisse, ploegleider van Soudal-Quick Step, schat ook de kansen van Wout van Aert dit keer hoog in. “Hij zal niet meer rijden om te trainen, maar écht om te koersen”. Luister hieronder naar de volledige aflevering van ‘Wuyts & Vlaeminck’, de scherpste podcast van de koers.