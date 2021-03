LIVE MILAAN-SANREMO. Renners begonnen aan Primavera! Van Aert: “Mathieu volgen op Poggio? Ik ga daarvan uit, anders start ik beter niet”

Milaan-SanremoHoogdag in het wielrennen, want met Milaan-Sanremo wordt er vandaag gestreden om het eerste Monument van 2021. Wordt de Poggio ook nu de scherprechter, of barst de koers al vroeger los? En krijgen we een meesterlijk duel tussen titelverdediger Wout van Aert en Mathieu van der Poel, of toch maar Julian Alaphilippe of zelfs een outsider? Bij ons zit u voor interviews en alle ontwikkelingen op de eerste rij. De renners begonnen eraan om 9u40, vanaf 13u35 kan u op VTM en HLN.be naar La Primavera kijken, met commentaar van Jan Suykens en Thijs Zonneveld.