LIVE MILAAN-SANREMO (ook op VTM). Van Aert topfavoriet volgens de bookmakers - Pogacar met rist klimmers in steun

Andermaal indrukwek­ken­de Pogacar degradeert tegenstand ook in slotrit Pa­rijs-Ni­ce en geeft eindwinst nog wat extra glans

Tadej Pogacar (24) is heer en meester in Parijs-Nice. De Sloveen snelde met gemak naar de ritzege in de slotetappe rond Nice. Met drie ritzeges en de eindzege op zak, zette hij de puntjes op de i en nam hij de bovenhand op Vingegaard en Gaudu.