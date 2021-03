LIVE MILAAN-SANREMO. Kopgroep van acht krijgt ruimte, ploegen ‘Grote Drie’ nemen koers in handen

Wielrennen Würtz Schmidt na grootste zege in carrière: “Hier heb ik zo hard voor gewerkt”

15 maart Mads Würtz Schmidt heeft de grootste overwinning in zijn carrière beet. De 26-jarige Deen mocht al twee keer juichen in eigen land in de tijdrit van de Ronde van Denemarken, vandaag schoot hij ook raak in de WorldTour. “Ik ben ongelooflijk blij”, sprak hij in het flashinterview.