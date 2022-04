LIVE LUIK-BASTENAKEN-LUIK. Wout van Aert verkent parcours, Tadej Pogacar teruggekeerd naar Slovenië om verloofde te steunen

Parijs-Roubaix Woede Lampaert al wat bekoeld nadat hij mogelijk podium verliest na val door toeschou­wer: “Had hem misschien niet ‘kalf’ moeten noemen”

Wat een pech voor Yves Lampaert en het al zo geplaagde Quick.Step - Alpha Vinyl in Parijs-Roubaix. Zelf sprak hij van een podiumplaats, voor Patrick Lefevere werd het zeker top vijf. Maar door een onoplettende en te enthousiaste fan werd het slechts een tiende stek in net zijn droomkoers. “Wat een kalf”, sprak Lampaert in een eerste reactie op Radio 1. Ook bij VTM Nieuws was Lampaert, meteen getroost door zijn partner Astrid die hun zoontje Aloïs had meegebracht, niet mals: “Zo’n supporter blijft beter thuis.” Lefevere: “En weer staat er zo’n ezel met een cameraatje.”

17 april