LIVE LUIK-BASTENAKEN-LUIK VROUWEN. Reusser sterkste voorin op La Redoute, Zwitserse solo op weg naar Luik

Zieke Dylan Teuns kan titel in Waalse Pijl niet verdedigen, maar blijft hopen op Luik: “En anders focus op de Tour”

Geen nieuwe romance met de Maagd van La Sarte op de Muur van Hoei in de Waalse Pijl. Ook een flirt met de Oude Dame, genaamd Luik-Bastenaken-Luik, is hoogst twijfelachtig. Moeilijke tijden zijn het voor Dylan Teuns (31). “Hem 100% opnieuw gezond krijgen is nu onze eerste prioriteit.”