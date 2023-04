LIVE LUIK-BASTENAKEN-LUIK VROUWEN. Kopgroep met enkele interessante namen, maakt Vollering haar hattrick in Ardennenklassiekers compleet?

DE LAATSTE BELG. “Een minuut lang 10 watt per kilo, daarna moest ik eraf”: Arjen Livyns schetst hoe hard het ging in het wiel van Tadej Pogacar op de Cauberg

71ste op dik tien minuten van Tadej Pogacar. Arjen Livyns (28) deed als ‘Laatste Belg’ in de Amstel Gold Race zelfs één plek beter dan titelverdediger Michal Kwiatkowski. Onderweg moest hij het beukwerk van de nieuwe winnaar ondergaan. “Ik moest in de prefinale meespringen met gevaarlijke ontsnappingen. Toen ik rond me keek en ‘hem’ zag zitten, wist ik hoelaat het was.”