LIVE LUIK-BASTENAKEN-LUIK. Remco Evenepoel en ploegmaats verkennen - Eerbetoon op La Redoute voor Gilbert

Wielrennen Wout van Aert trekt, zonder ideale voorberei­ding en zonder ideaal gewicht, naar Ardennen: “Ik ga ervoor in Luik”

Trots was Wout van Aert (27) met zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix. Een halve verrijzenis, maar vaststelling: ook in 2022 wint hij geen kasseimonument. Zijn sterk voorjaar toch afsluiten met winst in een Monument, is echter niet onmogelijk. Van Aert is zondag meer dan een outsider in Luik-Bastenaken-Luik. Zelfs zonder de ideale voorbereiding en zonder ideaal gewicht.

20 april