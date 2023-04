LIVE LUIK-BASTENAKEN-LUIK. Pogacar kijkt uit naar duel met Evenepoel: “Hopelijk hebben we allebei een goeie dag”

Dstny investeert in Waalse jeugdploeg van Arnaud De Lie

Dstny, co-sponsor van de Belgische wielerformatie Lotto Dstny gaat investeren in Crabbé Dakwerken- CC Chevigny, het jeugdteam dat de carrière van Arnaud De Lie lanceerde. “Er is veel wielertalent in België en het is van belang dat zij alle kansen krijgen om te groeien.”