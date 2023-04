LIVE LUIK-BASTENAKEN-LUIK. Evenepoel: “Pogacar is dé favoriet, maar ik zal er staan” - Pogacar: “Hopelijk hebben we allebei een goeie dag”

Onze spookrij­der over de dominantie van Pogacar: “Het moreel in het peloton breekt stilaan, maar ik merk ook veel bewonde­ring”

Hij waart door het peloton zonder op te vallen en brengt verslag uit zonder dat de rest het weet. Hij vertelt wat leeft in de koers zonder zijn identiteit prijs te geven. Onze spookrijder in het peloton: onzichtbaar, ongrijpbaar en af en toe tegen de stroom in. In zijn laatste bijdrage blikt hij nog even terug op de Amstel, maar vooral vooruit op Luik-Bastenaken-Luik en het duel Evenepoel-Pogacar. Zelf heeft hij alvast zijn favoriet voor zondag. “Hoe en waar Remco Pogacar eraf rijden? En de sprint zal hij niet winnen.”