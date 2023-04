LIVE LUIK-BASTENAKEN-LUIK. Evenepoel, die start met opvallende witte broek, niet van plan om te wachten: “Wil het voor La Redoute al proberen”

LIVE LUIK-BASTENAKEN-LUIK VROUWEN. Hellingen volgen zich nu in sneltempo op, maakt Demi Vollering haar hattrick in Ardennen­klas­sie­kers compleet?

Ook de vrouwen sluiten vandaag het klassieke voorjaar af met Luik-Bastenaken-Luik. Lotte Kopecky is er niet bij, maar de topfavoriete is wel een ploegmate van haar: Demi Vollering. De Nederlandse won vorige zondag nog de Amstel Gold Race en woensdag de Waalse Pijl. Wie legt haar wat in de weg? Volg de wedstrijd op de voet in onderstaande liveblog.