LIVE LUIK-BASTENAKEN-LUIK. Evenepoel begint met dikke halve minuut voorsprong aan scherprechter Roche-aux-Faucons

Parijs-Roubaix Beelden tonen hoe Wout van Aert na wielbreuk in Bos van Wallers razendsnel van fiets wisselt

Wout van Aert (27) werd zondag na een onderbreking door een coronabesmetting meteen knap tweede in Parijs-Roubaix. Misschien zat er zelfs meer in, want Van Aert kende meer dan z'n deel van de pech in de ‘Hel van het Noorden’. Bovenstaande amateurbeelden tonen hoe onze landgenoot ook in het Bos van Wallers van fiets moest wisselen - en dat gebeurde razendsnel.

19 april