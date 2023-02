LIVE LE SAMYN. Favoriet Jakobsen, die ten val komt in openingsfase: “Iedereen staat op scherp na het openingsweekend”

KIJK. Arnaud De Lie: “Soms heb je van die dagen dat je op de pedalen duwt en denkt ‘verdomme, het gaat goed’”

Twintig jaar en al tweede in de Omloop, Arnaud De Lie vond zijn uitslag “nog zo slecht niet”. De Ardennees was misschien wel de beste man in koers. “Op de Molenberg voelde ik dat ik een heel goeie dag had.”