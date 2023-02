LIVE LE SAMYN. Domper voor Soudal-Quick.Step: favoriet Fabio Jakobsen komt opnieuw ten val

Wielrennen Van Hooydonck blijft nuchter na nieuwe demonstra­tie Jum­bo-Vis­ma: “Beginnen zweven is dodelijk”

Het Vlaamse openingsweekend is uitgedraaid op één grote show van Jumbo-Visma. Na de zege van Dylan van Baarle gisteren in de Omloop was Tiesj Benoot vandaag de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Nathan Van Hooydonck maakte het feestje helemaal compleet door tweede te worden. “Ik heb drie weken de kamer gedeeld met Tiesj, dus het is een droom om samen de finale te rijden.”