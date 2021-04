LIVE L-B-L. Impulsen Gilbert en Van Avermaet zonder succes op Haute-Levée, Pogacar keert terug na pech

Wielrennen Felix Großschartner wint slotrit Tour of the Alps, Simon Yates eindwin­naar

23 april Felix Großschartner heeft de slotrit van de Tour of the Alps op zijn naam geschreven. De 27-jarige Oostenrijker van BORA-hansgrohe won na een knappe solo. Simon Yates kwam niet meer in de problemen en kan de Tour of the Alps 2021 aan zijn erelijst toevoegen. De 28-jarige Brit van Team BikeExchange lijkt klaar voor de Giro.