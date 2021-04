LIVE L-B-L. Aanvallers krijgen tien minuten bonus, eerste helling van de dag in aantocht

Wielrennen Dirk De Wolf en Johan Museeuw in onze HLN SPORTCAST: “Wout van Aert is dé man van het voorjaar, Pidcock de revelatie”

19 april Een nieuwe week, dat betekent ook een nieuwe HLN Sportcast. In de nieuwste aflevering ontvangt onze wielerjournalist Stijn Vlaeminck niemand minder dan Dirk De Wolf en Johan Museeuw. Uiteraard is de knappe zege van Wout van Aert in de Amstel Gold Race hét gespreksonderwerp. “Hij is de man van het voorjaar.” Maar ook revelaties Tom Pidcock en Mauri Vansevant en de Waalse klassiekers komen aan bod.