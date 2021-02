LIVE KUURNE-BRUSSEL-KUURNE. Twee Belgen voorin, Van Avermaet: “Mathieu heeft de sleutel in handen”

Heeft Covid-19 invloed op mijn autoverze­ke­ring?

13:24 Mondmaskers, handgels, sociale bubbels, avondklok… Jammer genoeg zullen we hiermee nog een tijdje moeten leven. De coronapandemie heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. We blijven met z’n allen meer in ons kot, werken vaak vanuit onze homeoffice, dus onze auto staat ook vaker stil. Kan ik hier een voordeel mee doen en besparen op mijn autoverzekering? Het antwoord is volmondig: ja! Independer.be legt het je uit.