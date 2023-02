LIVE KUURNE-BRUSSEL-KUURNE. Dit zijn onze sterren - Michel Wuyts: “Ik hoop op een koninklijke sprint tussen De Lie en Jakobsen”

Wielrennen De sprint bergop, het nieuwe wapen van Remco Evenepoel: “Ik heb mezelf verbaasd. Dit was tot vorig jaar nooit gelukt”

Maandag was hij de aanstoker van de waaiers, dinsdag domineerde hij de ploegentijdrit en op de derde dag sprintte hij bergop iedereen uit het wiel. De werken van Remco Evenepoel (23) in de Emiraten leiden zondag naar de eindzege. Nog belangrijker: zijn Giro-concurrenten - Primoz Roglic voorop - weten nu dat ze ook in de sprint op hun tellen moeten passen.