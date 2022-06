LIVE. Kopgroep van 10 renners, toont Remco Evenepoel zich opnieuw in Ronde van Zwitserland?

WIELRENNEN Opmerkelij­ke transfer: Wellens na 10 jaar Lot­to-Soud­al dicht bij overgang naar Team UAE van Pogacar

Een opmerkelijke transfer in wielerland. Tim Wellens verlaat Lotto-Soudal na tien jaar en is op weg naar Team UAE. De ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogacar ligt in polepositie om de 31-jarige Limburger binnen te halen.

10 juni