LIVE. Kopgroep met enkele grote namen wordt snel teruggehaald in Barcelona

Ploeglei­der Steven de Jongh oogst succes met Trek-Segafredo: "Wij zijn een beetje zoals The Wolfpack"

26 maart Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen met Mads Pedersen. Milaan-Sanremo gewonnen met Jasper Stuyven. Zeker weten: Trek-Segafredo is een factor om rekening mee te houden dit voorjaar. Ploegleider Steven de Jongh over het geheim van hun succes: “De sfeer hier is uniek.”