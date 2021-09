LIVE. Kan Van Eetvelt solo met goud bekronen in wegrit voor beloften op EK?

WIELRENNEN Derde keer geklopt door Van Aert: wereldkam­pi­oen Alaphilip­pe wint niet meer (al zegt dat niets voor het WK)

10 september Pats, pats, pats. De uppercuts van Wout van Aert volgen zich in snel tempo op voor Julian Alaphilippe. Voor de derde keer in zes dagen verbleekte de regenboogtrui bij de Belgische tricolore. Teken aan de wand voor het WK in Vlaanderen over veertien dagen? Niet. Van Aert is maar beter op zijn hoede.