LIVE. Kan Lotte Kopecky een gooi doen naar een medaille in de wegrit bij de vrouwen?

EK wielrennen Thibau Nys sprakeloos na gouden medaille: “Zoals ik er vannacht over heb gedroomd” - Van Eetvelt: “Zal toch een feestje worden straks”

13:54 Thibau Nys is Europees kampioen bij de beloften. In de sprint zette hij heel wat oudere concurrenten een hak en won hij met overschot. De 18-jarige Nys kon z’n overwinning maar moeilijk geloven: “Dit was een perfecte dag.” Ook Lennert Van Eetvelt was vol lof over zijn ploegmakker, waarvoor hij in het slot de ziel uit z'n lijf reed.