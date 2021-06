LIVE. Kan Evenepoel leiderstrui extra in de verf zetten in koninginnenrit Baloise Belgium Tour?

Wielrennen "Nu beklaag ik het me dat ik de roze trui heb laten liggen": herbekijk via VTM GO onze docu 'Ik ben Remco’

1 juni ‘Ik ben Remco’ zat bijna drie weken lang in het spoor van Giro-debutant Remco Evenepoel. Op VTM ziet u op dit moment in een exclusieve docu wat onze landgenoot heeft opgestoken uit zijn eerste grote wielerronde. “Ik heb alles gedaan wat ik kon en heb mezelf weinig te verwijten.” U kunt de docu herbekijken via VTM GO!