LIVE JAÉN PARAISO INTERIOR. Opent Tadej Pogacar zijn seizoen met winst in ‘Spaanse Strade Bianche’?

Veldrijden Te ver? Te duur? Ploegen hebben vragen bij crossen in New York en Johannes­burg, terwijl UCI ook droomt van Tokio en Peking

Crossen in New York of Johannesburg: over een paar jaar kan het realiteit zijn. Klinkt geweldig, maar er zijn kanttekeningen: de verre verplaatsingen, de dure onkosten, de vraag of het concept zal aanslaan. Hoe kijken ze bij de crossploegen naar de nieuwe plannen?

7 februari