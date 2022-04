LIVE. INEOS Grenadiers legt tempo hoog - Stelt Remco Evenepoel eindzege veilig in koninginnenrit in het Baskenland?

Wielrennen Tom Dumoulin voor het eerst in zes jaar in Amstel Gold Race: “Of ik kans maak? Ja, ik start met hoop en ambitie”

Vorig jaar deze tijd kon je Tom Dumoulin nog spotten met zijn handen in zijn zakken, een toeschouwer onder de toeschouwers bij de Amstel Gold Race. Dumoulin nam een sabbatical, inmiddels is hij weer helemaal coureur. Zondag komt hij voor het eerst in zes jaar weer als renner aan de start van de Amstel. “Het plezier is helemaal terug.”

