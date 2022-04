LIVE. Ibon Ruiz neemt bolletjestrui over van Remco Evenepoel, wie wint langste etappe in Ronde van het Baskenland?

Ronde van Vlaanderen Mathieu van der Poel wint zijn tweede Ronde van Vlaanderen, Tadej Pogacar laat zich kisten in ijzingwek­ken­de slotkilome­ter

Mathieu van der Poel heeft z'n tweede Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Nederlander was de beste na een ijzingwekkende slotkilometer. Tadej Pogacar werd vierde en leek de beste in de wedstrijd, maar de Sloveen liet zich ringeloren in de laatste hectometers. Achtervolgers Dylan van Baarle en Valentin Madouas mochten zo mee op het podium.

