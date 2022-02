LIVE. Houdt Van Gils stand in leiderstrui op Saudi Tour? - Sprinters straks aan het woord in Valencia

Wielrennen Wat zoekt Lefevere bij Tormans, en vice versa? Vijf vragen en antwoorden over de opvallende deal

Vanaf 2023 zal Patrick Lefevere zijn huidige mannen- (Quick-Step - Alpha Vinyl) en damesploeg (NXTG by Experza) versterken met een crossploeg dankzij Jan Tormans en zijn project. De deal is bijna rond, maar wordt door alle betrokkenen ontkend. Vijf vragen en antwoorden over de deal, die pas in mei wordt geofficaliseerd.

