LIVE. Houdt Remco Evenepoel op spectaculaire grindweg stand? - Ook koninginnenrit in Saudi Tour

Wielrennen KOERS KORT. Nederland­se YouTuber Bas Tietema krijgt profcon­tract bij Belgische ploeg

Bas Tietema, vooral bekend van zijn serie ‘Tour de Tietema’ op YouTube, maakt dit seizoen zijn opwachting in het profwielrennen. De 27-jarige Nederlander heeft een contract getekend bij de Belgische ploeg Bingoal-Pauwels Sauces-WB. Hij maakt volgende week al zijn debuut in de Ronde van Antalya in Turkije.

1 februari