LIVE. Het startschot weerklinkt, wie snelt naar de tricolore in Waregem?

Wielrennen Tim Wellens moet passen voor BK en Tour de France: “Momenteel reageert mijn lichaam niet zoals ik wil”

17 juni Geen Tim Wellens op het Belgisch kampioenschap of in de Tour de France. De renner van Lotto-Soudal moet noodgedwongen forfait geven nadat hij al enige weken op de sukkel is met zijn gezondheid. “Hij voelt zich niet in staat voldoende diep te gaan tijdens zware inspanningen”, klinkt het in een perscommuniqué van zijn ploeg.