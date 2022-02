LIVE. Helpt Evenepoel Jakobsen aan tweede ritzege in de Algarve? - Tim Merlier: “Wil mijn eigen sprint rijden”

Wielrennen Cavendish is na klap in Gentse Zesdaagse klaar om aan laatste seizoen te beginnen: “Hij is nerveus en onvoorspel­baar”

Met tien dagen vertraging begint nu ook Mark Cavendish aan het nieuwe wielerseizoen. De Britse sprinter maakt deel uit van de zeskoppige Quick.Step-ploeg die vandaag aan de start komt in de Ronde van Oman. Het is de eerste wedstrijd van wat wellicht het laatste seizoen wordt voor Cavendish, die na lang onderhandelen dus een verlenging kon afdwingen en zijn terrein aan het afbakenen is. Volgens zijn ploegleider Patrick Lefevere is hij “nerveus” en “onvoorspelbaar”.

10 februari