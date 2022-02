LIVE. Grijpt Remco Evenepoel de macht in Algarve? “Lastige parcours van tijdrit speelt in mijn kaart”

Wielrennen Zullen steile beklimmin­gen altijd de achilles­hiel van Evenepoel blijven? “Vraag die we nog niet kunnen beantwoor­den”

Remco Evenepoel (22) heeft zijn vuurdoop in 2022 doorstaan. Met een ritzege en een tweede plaats in het eindklassement kan hij met voldoening terugkijken op de Ronde van Valencia. Alleen legde de steile slotklim in de derde rit niet voor het eerst een van zijn weinige zwaktes bloot. Zonder het te dramatiseren beseft Evenepoel dat lastige klauterpartijen een werkpunt blijven. “Want in de Ronde van het Baskenland, Luik, de Waalse Pijl én de Vuelta zijn er ook steile hellingen.”

