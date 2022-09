LIVE GP QUÉBEC. Ambities zijn duidelijk bij Wout van Aert: “We zijn hier om de koers te winnen”

Vuelta Op twee na laatste rit is gesneden koek voor vluchters of zet Mas rode trui Evenepoel onder druk? Alles over het parcours van de 19de etappe in de Vuelta

Zet Remco Evenepoel in en rond Talavera de la Reina een nieuwe stap richting eindzege in de Vuelta? Onze landgenoot moet in de vrij korte 19de etappe twee keer over dezelfde helling. Komt er een offensief en zit er een valkuil? Het parcours van de op twee na laatste rit in detail.

7:00