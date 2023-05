LIVE GIRO. Twee koplopers in koninginnenrit, Roglic: “Ik hoop dat ik straks opnieuw iets kan doen”

KIJK. Leysen kleurt etappe, Italianen maken tijd voor fans langs het parcours en millime­tersprint voor de zege: de momenten van rit 17

Weinig spektakel in rit zeventien van de Giro. Een massasprint stond in de sterren geschreven, maar onze landgenoot Senne Leysen deed desondanks z’n stinkende best om het peloton te verrassen. De renner van Alpecin-Deceuninck bleef als laatste vluchter over en werd pas op 5 kilometer van de streep gegrepen. Alberto Dainese haalde het uiteindelijk na een prangende sprint voor Jonathan Milan en Michael Matthews.