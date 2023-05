LIVE GIRO. Toen waren ze nog met twee: Soudal-Quick.Step ziet nu ook zieke Ballerini opgeven

De loodzware derde week kondigt zich aan in de Giro. Met vandaag in de 16de etappe eerst een vlakke aanloop met nadien vijf beklimmingen kort op elkaar. Finishen doen we op de Monte Bondone. “Dat is op zich geen verschrikking, maar deze rit is dat wel”, zegt Michel Wuyts. Krijgen we nu dan eindelijk vuurwerk tussen de klassementsmannen? Volg het hier LIVE!