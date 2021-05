LIVE GIRO. Remco Evenepoel daags na offday: “Er is weinig verloren, ik sta nog op een minuut van het podium”

Wielrennen Tom Pidcock demon­streert in wereldbe­ker mountainbi­ke in Nove Mesto, Van der Poel tweede

16 mei Wat een prestatie van Tom Pidcock. De 21-jarige Brit van INEOS Grenadiers heeft met overmacht de wereldbeker mountainbike in Nove Mesto gewonnen. Hij duldde collega veldrijder Mathieu van der Poel nog een paar ronden bij zich, maar al snel was het duidelijk dat Pidcock de beste was vandaag.