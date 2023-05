LIVE GIRO. Peloton krijgt langste rit voorgeschoteld, komt het nog eens tot een sprint?

“Hem kennende draait hij snel de knop om”: vader Evenepoel ziet zoon Remco, die nog speech gaf voor de ploeg, met pijn in het hart uit Giro stappen

Wat een verrassings-acte de présence moest worden voor Moederdag en in eerste instantie uitdraaide op een feestje na de zege in de tweede tijdrit, mondde finaal uit in ontgoocheling. Pa Patrick, moeder Agna en vrouwlief Oumi zagen hun held in Cesena na een positieve Covid-controle noodgedwongen uit de Ronde van Italië stappen. “Ik lees ook alle suggesties over de Tour, maar zo simpel is het allemaal niet.”