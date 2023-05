LIVE GIRO. Onvermoeibare Gee opnieuw in kopgroep, Roglic: “Ik hoop dat ik straks opnieuw iets kan doen”

Wuyts & Vlaeminck “De Tour is de perfecte voorberei­ding op het WK. De deur staat zeker nog op een kier bij Remco”

Terwijl de Giro toe is aan zijn tweede rustdag, wordt er in onze HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’ nog druk gespeculeerd over het verdere wielerprogramma van Remco Evenepoel dit jaar. Na de opgave van Evenepoel door corona sloot Patrick Lefevere uit dat de wereldkampioen de Rondes van Frankrijk en Spanje zou rijden. Maar Serge Pauwels, ex-renner en performance coach bij de Wielerbond, is daar nog niet zo zeker van. Luister hierboven naar de volledige aflevering van de podcast.